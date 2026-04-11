Si svolgerà domani (domenica) alle 20 nel salone della parrocchia di Santa Barbara a Sinnai, un incontro sull tema "La vita come cammino. Il senso del pellegrinaggio nella Sacra scrittura", con don Luigi Castangia, docente di Sacra scrittura. Seguiranno le testimonianze sui 40 anni del pellegrinaggio a piedi da Sinnai al Santuario di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari. Interverrà Pierangelo Soi, presidente dell'associazione "Il Segno" che anche quest'anno organizzerà il pellegrinaggio con la collaborazione della parrocchia, nella notte fra il 24 e il 25 aprile. Oggi intanto alcuni delegati della stessa associazione sono partiti in auto a Olbia. Con loro, la fiaccola del 30esimo anniversario del pellegrinaggio che sarà portata alla basilica di San Simplicio, il più importante ed antico monumento religioso della Sardegna nord - orientale. Dopo la benedizione da parte del vescono Fornaciari, la fiaccola sarà consegnata agli atleti del Centro sportivo italiano che con i protagonisti del "Cammino di Bonaria" e con tutti coloro che vorranno partecipare, attraverseranno sino al 24 aprile prossimo (la partenza per questa sera) gran parte dell'isola con tappe nei Comuni all'interno dell stesso "Cammino di Bonaria". Il 24 aprile la fiaccola sarà a Monserrato, poi al carcere minorile di Quartucciu e poi ancora a Monserrato. Da dove alle 22:30, un gruppo di atleti porterà la fiaccola di corsa sino a Sinnai, arrivando per la Messa delle 00:15 del 25 aprile nella Parrocchia Santa Barbara. Un cammino con un grande significato: l'abbraccio della Sardegna alla Madonna di Bonaria.

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