I problemi legati alla mobilità a Sinnai e nell’area metropolitana di Cagliari saranno stasera al centro di dibattito pubblico in programma alle 18,30 nella sede della Fondazione Polisolildale. Il dibattito si propone di approfondire lo stato attuale e le prospettive future delle infrastrutture e dei collegamenti tra Cagliari e i Comuni dell’hinterland, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’integrazione dei sistemi di trasporto. Organizzata "Europa Verde Cagliari".

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu, e l’intervento di Cristiano Spina, Assessore alla Mobilità del Comune di Sinnai, seguiranno gli interventi dei relatori. Interverranno l'ingegner Francesco Sechi, capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale ai Trasporti, con una relazione sulla metropolitana leggera e sul nuovo piano regionale dei trasporti; l'ingegner Italo Meloni, docente di Pianificazione dei Trasporti presso l’Università di Cagliari, che illustrerà i progetti infrastrutturali finalizzati a migliorare i collegamenti tra Cagliari e l’hinterland. E ancora, l'ingegner Paolo Mereu, dirigente della Città Metropolitana di Cagliari, che approfondirà il ruolo del CTM e le prospettive di ampliamento del servizio di trasporto pubblico nei Comuni dell’area vasta.

La sintesi sarà curata da Maria Laura Orrù, consigliera regionale della Regione Sardegna, che introdurrà il successivo dibattito aperto al pubblico. I lavori saranno coordinati da Marco Meloni.

«Una un’importante occasione di confronto - si legge in un comunicato- tra istituzioni, esperti e cittadini per discutere soluzioni concrete in grado di rendere la mobilità dell’area metropolitana più efficiente, accessibile e sostenibile».

