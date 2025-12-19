Arriva il Natale anche nella Biblioteca Comunale di Curcuris. Questo pomeriggio, infatti, è in programma un appuntamento dedicato ai più piccoli ma non solo. Nei locali di via Chiesa, dalle 17 alle 18.30, un laboratorio dedicato a tema natalizio nel quale verranno create Cartoline di Natale, ci saranno delle letture ad alta voce e un laboratorio di stampa “xilo-linoleografica”. Sarà un’occasione per ascoltare storie, creare con le mani e portare a casa una cartolina unica. A seguire, una piccola festa nel segno dello stare insieme, occasione per scambiarsi gli auguri e vivere l’atmosfera del Natale, tra sorrisi e condivisione. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata