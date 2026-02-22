Un esercito di oltre 300 persone, insieme, nel segno dell'inclusione. Prima di tutto loro, i ragazzi con disabilità, quelli aderenti all'Oftal, l'associazione per il trasporto degli ammalati a Lourdes, con il centro Villa Chiara di Olbia. Sono arrivati da tutte le parti dell'isola, per trascorrere tre giorni intensi in allegria, in un clima di amicizia, al consueto appuntamento della Pentolaccia, ma con caratteristiche carnevalesche, con una grande manifestazione che si è svolta all'Hotel Mercure di Olbia. Quella di ieri è stata una serata memorabile.

Una grande festa, con costumi improvvisati, spesso originali, che hanno visto in pista tante carrozzine, in danze sfrenate, nel segno dell'allegria e dell'inclusione. Una manifestazione alla quale vi hanno partecipato centinaia di volontari, che hanno trascorso tre giorni a fianco dei ragazzi disabili, in carrozzina.

«Una manifestazione che risponde alle esigenze di coloro che vivono nella sofferenza e che aspettano questo momento per stare insieme, nel segno dell'inclusione e dell'amicizia- dice Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal- sono arrivati quì da tutta l'isola. Niente protocolli da rispettare, ma soltanto disponibilità verso gli amici disabili. Dopo Capodanno, anche il carnevale è stato un momento di incontro, di felicità per tanti». La festa si è conclusa oggi, con un pranzo collettivo. Tutti hanno fatto rientro nelle loro case contenti, aspettando i prossimi appuntamenti, coi pellegrinaggi a Lourdes, in programma a Luglio e ai primi di settembre, inframezzati dalle vacanze estive.

