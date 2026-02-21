Santa Teresa Gallura celebra i “giganti del mare” con una mattinata interamente dedicata alla conoscenza e alla tutela dei cetacei. Lunedì prossimo, 23 febbraio, a partire dalle 9.30, il Cine-teatro comunale “Nelson Mandela” ospiterà l’incontro didattico-scientifico organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle Balene, ricorrenza nata nel 1980 a Maui, nelle Hawaii, per celebrare il ritorno annuale delle megattere nelle acque tropicali e oggi diffusa in tutto il mondo. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e agli studenti, punta a sensibilizzare sull’importanza della biodiversità marina e sul ruolo strategico dell’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone, presidio fondamentale per la salvaguardia degli ecosistemi del Nord Sardegna. A moderare i lavori sarà Serena Lullia. Il programma si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dall’intervento della Guardia Costiera, che illustrerà l’impegno quotidiano a tutela dell’ambiente e della sicurezza in mare. Spazio poi alla divulgazione con “Mr. Pulpu – Il maestro degli abissi”, narrazione animata pensata anche per i più giovani. Cuore scientifico della mattinata saranno le relazioni dedicate ai cetacei del Mediterraneo. La naturalista Laura Pintore approfondirà il tema “Giganti fragili”, accendendo i riflettori sulle specie presenti nel nostro mare e sulle minacce che ne mettono a rischio la sopravvivenza. A seguire, la cooperativa La Beddula proporrà “Onda Vita – Il viaggio delle balene”, un percorso tra migrazioni, biodiversità e ricerca. La giornata si concluderà con la premiazione del concorso grafico rivolto agli alunni dell’Istituto comprensivo “P.F.M. Magnon” e con un buffet finale.

© Riproduzione riservata