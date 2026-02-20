La Trexenta si prepara a sfilare a Bonorva in occasione di S’Ischiglia, tra gli appuntamenti più spettacolari del carnevale isolano. La manifestazione equestre, culmine dei festeggiamenti locali, unisce pariglie acrobatiche, gruppi folk e la tradizionale corsa alla campanella, simbolo di abilità e coraggio. L’appuntamento con le sfilate del carnevale è fissato per domenica 22 febbraio.

Saranno presenti 23 coppie in abito tradizionale provenienti da Sardara, Lunamatrona, Quartu Sant'Elena, Gesturi, Samassi, Capoterra ed Escalaplano. A rappresentare la Trexenta anche le coppie di Senorbì, Ortacesus, Barrali e Guasila, pronte a portare in piazza colori, musiche e danze del territorio.

A organizzare la partecipazione è l’associazione Tradizioni Popolari di Ortacesus, guidata dal presidente e maestro di ballo sardo Tonio Schirru, di Senorbì. «Partecipare a S’Ischiglia significa custodire e condividere la nostra identità, con orgoglio e spirito di comunità», sottolinea Schirru. Un momento di festa e valorizzazione culturale per tutta la Trexenta.

