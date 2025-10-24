In cinquecento in bicicletta o a piedi domenica mattina a Sinnai, dalla piazza della chiesa di Santa Barbara sino al campo di rugby. Una passeggiata con protagonisti i ragazzini della parrocchia, in occasione della inaugurazione dell’anno catechistico 2025/2026. Un piccolo tour, con partenza dopo la messa delle 9. Insieme ai bambini sono invitati ovviamente i genitori e familiari e tutti quanti vorranno essere al fianco del singolare corteo fra le strade del paese. Per le 11 è prevista la premiazione di tutti, alla presenza del parroco, padre Gabriele Biccai e della sindaca Barbara Pusceddu.

«Una manifestazione che abbiamo chiamato “Sulla strada della fede”», ha detto padre Biccai, «mentre l’anno scorso abbiamo proposto la festa degli aquiloni”: un invito a volare alto, a fare sempre meglio. Quest’anno abbiamo pensato a vivere, tutti assieme, una mattinata sportiva a piedi o in bici. Una occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami dell’amicizia. Vogliamo aiutare i più piccoli – ha aggiunto padre Biccai – a scoprire e amare i luoghi dove abitano affinché possano crescere con un forte senso di appartenenza alla comunità e al territorio».

