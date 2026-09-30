Al via il 2 ottobre nella sede della bibioteca comunale di Sinnai, la quinta rassegna “Incontri di montagna”, ideata e curata da Marco Mura (pedagogista) e Amos Cardia (Sardinia Biking), che dà voce al turismo lento, alle avventure a contatto con la natura, alla promozione del territorio e alla tutela ambientale. L'appuntamento è alle 18,15. ll protagonista della serata sarà Marco Buonomo, 43 anni, napoletano di nascita, sardo d’adozione.

Con lui ripercorreremo il suo lungo viaggio in bicicletta, durato ben tre anni e tre mesi, che lo ha visto attraversare trentatré Paesi, coprendo una distanza di 25 mila km a cui si aggiungono 6 mila miglia navigate. Materiale fotografico e video accompagneranno gli spettatori nella narrazione di questa affascinante avventura in totale autosufficienza.

Nel corso della serata saranno presenti anche i prossimi due ospiti: Dario Zara, musicista ed escursionista, che il 27 novembre racconterà la sua scalata del monte Himlung Himal (7126 m, Nepal) accompagnato dalla sua tromba e Mattia Sirigu, cicloviaggiatore con l’anteprima del suo libro “Una pedalata alla volta” che narra la sua traversata delle antiche regioni storiche della Sardegna, in sella alla sua biciletta.

L’ingresso è gratuito. Si tratta della quinta edizione dalla rassegna "incontri di montagna" che ha finora proposto emozionanti serate con protagonisti personaggi straordinaria che hanno saputo firmare grandissime imprese sportive e non solo.





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