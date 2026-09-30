Musica dal vivo, incontri, escursioni e attività dedicate alla conoscenza dell’ambiente. Dal 2 al 4 ottobre torna a La Maddalena l’Eco Festival Musica & Sostenibilità Ambientale, tre giornate che metteranno insieme spettacolo, divulgazione e scoperta del territorio. Il fulcro della manifestazione sarà Piazza Umberto I, Piazza Comando, dove si alterneranno concerti e momenti di approfondimento.

Il programma musicale prenderà il via venerdì 2 ottobre con l’Orquesta ReuSónica, seguita dall’Eco Talk con Tessa Gelisio e Nicola Dessì e, in serata, dal concerto di Omar Pedrini. Sabato 3 sarà invece protagonista Moses Concas & Band con “Armonica e Libertà”, mentre domenica 4 saliranno sul palco i Tazenda con Felice Liperi, con lo spettacolo “S’Istoria Infinida”. Prevista anche l’esibizione del coro Insieme per il Domani.

Accanto alla musica, l’Eco Festival propone un calendario di Eco Experience: camminate nella natura, yoga, meditazione, osservazione del cielo e iniziative pensate per avvicinare partecipanti e visitatori ai temi della sostenibilità.

Spazio anche ai Percorsi Eco Culturali, con appuntamenti a Caprera. Sabato 3 è prevista un’escursione nel cuore dell’isola di Garibaldi, mentre domenica 4 il programma propone un itinerario da Stagnali alla spiaggia dei Due Mari. A completare l’offerta sarà inoltre l’apertura di diversi musei del territorio. Per partecipare ai percorsi è richiesta la prenotazione.

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