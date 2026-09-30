Un viaggio dalla preistoria fino ai nostri giorni per raccontare il concetto di disabilità nei secoli: “Abile storia”, stand up history firmata Trip Sardinia in programma a Cagliari, nella sala Schenk dell’edificio Sali Scelti a Molentargius, attraversa la storia per mostrare il rapporto tra disabilità, storia e scienza.

L'appuntamento, mercoledì 30 settembre alle 18, apre la nuova rassegna “ll buio e la luce. Stand up history contro il disamore” che la società cagliaritana ha ideato e organizzato per narrare, con cinque incontri di divulgazione accessibile e sperimentale, i sentimenti che hanno animato la città di Cagliari nella storia.

Il viaggio, scritto e raccontato da Claudia Caredda e accompagnato dalle musiche selezionate da Giacomo Pisano e dalle letture di Federica Orrù, percorre il tempo dalle prime testimonianze sulla disabilità in alcune pitture rupestri della preistoria fino all'età contemporanea passando per protagonisti della storia, della letteratura, della scienza recente come Louis Braille, Garibaldi, Stephen Hawking e per tutto ciò che è scaturito nei secoli dal contatto e dalla riflessione sulla disabilità: superstizioni, medicina, innovazione, personaggi reali, miti e leggende.

"Abile storia" è un percorso che mette in luce l’estro creativo dell’uomo di fronte ai limiti fisici, intellettivi e culturali. L'evento sarà fruibile ai sordi grazie al respeaking e preveder anche la sperimentazione, per chi ha un impianto cocleare, del sistema Listen wi-fi; la sala è accessibile per le persone con disabilità motoria e la narrazione è fruibile anche ai ciechi.

“Abile storia” fa parte delle iniziative Monumenti a Ruota Libera di Trip Sardinia, per un turismo e una cultura accessibili (www.monumentiaruotalibera.it). L'ingresso è libero con offerta, è consigliata la prenotazione.

(Unioneonline)

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