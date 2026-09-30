Domenica 4 ottobre al museo di via Colletta a Sinnai chiude la mostra di Cinzia Canneri con una serata speciale con visita, aperitivo e musica pensata per salutare nel migliore dei modi la conclusione della mostra fotografica Women’s Bodies as Battlefields.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 17, quando sarà possibile incontrare la fotografa Cinzia Canneri, ospite al museo per accompagnare il pubblico all’interno del percorso espositivo e raccontare direttamente nelle sale il progetto fotografico, offrendo uno sguardo ravvicinato sul lavoro, sui temi affrontati e sull’esperienza da cui nasce la mostra.

A seguire è previsto un momento conviviale con aperitivo, occasione informale di incontro e confronto con il pubblico.

La serata proseguirà poi dalle ore 19.00, nell’ambito di ELEMENTS – ARIA, con Juri Deidda, che presenterà SECONDOMÉ – Fabrizio De André in musica.

A seguire, spazio a A tu x 2, per un ulteriore momento di condivisione e partecipazione.

L’iniziativa unisce così fotografia, racconto e musica in un unico appuntamento, pensato per valorizzare la chiusura di una mostra intensa e profondamente attuale, che ha portato al MuA una riflessione importante sul corpo femminile, sulla violenza e sulla memoria, attraverso lo sguardo sensibile e rigoroso di una delle più autorevoli fotografe italiane. Elements è reso possibile grazie al supporto di Fondazione di Sardegna.





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