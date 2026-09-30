Simala, al via le domande per il corso di "Ginnastica Dolce"L’inizio dell’attività è previsto per lunedì 16 novembre
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Il Comune di Simala, tra le opportunità proposte alla popolazione nell’ambito del benessere fisico e della salute, organizza il corso di “Ginnastica Dolce” riservato ai residenti.
Gestito dalla Cooperativa Sociale “Mosaico”, l’inizio dell’attività è prevista per lunedì 16 novembre.
La frequenza sarà bisettimanale (il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 17). Gli interessati, per poter partecipare, dovranno presentare un certificato medico valido ed effettuare l’iscrizione al corso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro lunedì 9 novembre.