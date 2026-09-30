Un’esperienza unica attraverso le bellezze del Monte Arci. Sabato 3 e venerdì 9 ottobre, due escursioni alla scoperta de “Is Trébinas”, le punte più alte, per cui il Comune di Morgongiori ha presentato una proposta di istituzione a monumento naturale della Sardegna.

All’interno del progetto "Custodire il paesaggio, proteggere il futuro", due appuntamenti, tra escursioni guidate, paesaggi mozzafiato e sapori della tradizione locale. Sabato 3, è in programma l’escursione divulgativa e il pranzo sul Monte Arci, una giornata nella natura con un'escursione lungo un percorso di 9,5 chilometri di difficoltà media, accompagnati da esperti e istituzioni. La partenza è prevista al mattino dalla pineta di Is Benas. Per il pranzo, opzionale, con prodotti locali, è prevista una quota di contribuzione (10 euro). Venerdì 9, invece, prevista la passeggiata sul Monte Arci e rinfresco al tramonto. La partenza sarà dall'area attrezzata di Bruncu 'e Mutzius. Gli eventi sono a cura del Comune e della Pro loco di Morgongiori, del Consorzio Parco Naturale Regionale Monte Arci e della Regione.

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