Nuovo appuntamento a Donori per la rassegna “Giovane teatro diffuso” organizzata da Origamundi giunta quest'anno alla quinta edizione con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’arte della recitazione.

Domenica prossima alle 19, negli spazi dell’ex Montegranatico di Donori, la compagnia “La Botte e il Cilindro” mette in scena lo spettacolo “C’era una volta un burattino” un viaggio alla scoperta di Pinocchio con Daniela Cossu e Sara Giordanelli, la regia di Pier Paolo Conconi e i costumi di Luisella Conti. La fata Turchina e il grillo Parlante accompagneranno il pubblico attraverso le avventure di pinocchio raccontate nella fiaba di Collodi.

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