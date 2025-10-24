La nuova stagione di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale, ideata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) torna stasera nella biblioteca di Sinnai.

Il primo appuntamento della quinta edizione avrà come ospite Maurizio Oviglia, arrampicatore e scalatore di grande fama che nella sua lunga carriera ha aperto vie e scalato pareti e cime in Sardegna e in diversi Paesi del mondo. A condurre la serata sarà Marco Mura che dalla scorsa edizione cura e gestisce il progetto. “Il percorso iniziato il 28 ottobre 2022 – dice Mura – ha sino ad ora dato vita a diciannove appuntamenti e portato sul palco una ventina di ospiti, ognuno con una personale storia da raccontare. Abbiamo avuto serate dedicate ad uno o più protagonisti e ogni volta le emozioni non sono mancate”.

L’incontro di stasera prevede anche la presentazione del libro di Maurizio Oviglia “Climbing Postcards”, un testo che narra le esperienze su pareti e vette dal punto di vista dell’esperienza personale.

