Al via oggi a Sinnai i riti della Pasqua. Per oggi la parrocchia di Santa Barbara propone la processione di “Gesù Morto e della Madonna addolorata”. Per domenica 5 aprile la “Processione dell’Incontro di Gesù con la Madonna”. Questa mattina in pineta si è svolta la processione della “Via Crucis dei ragazzi” con partenza dall’ingresso lungo l’anello stradale.

Stasera alle 19 la processione si snoderà dalla Piazza Chiesa, attraversando poi le vie Roma, Concas, Matteotti, Flumendosa, Trieste, Torino Ariosto, Roma e Piazza Chiesa Santa Barbara.

Il 5 aprile la Pasqua propone alle 9,40 il rito dell’Incontro di” Gesù Risorto e della Madonna” con la partenza dei due cortei: il primo si snoderà dal salone della chiesa di Santa Vittoria raggiungendo poi le vie Tiepolo, Funtaneddas, E. D’Arborea, Trinità, Colletta, Roma e ingresso nella Piazza Chiesa. Il secondo corteo partirà dalla chiesa di Santa Barbara per le vie Roma, Mara, Oriente, Martinez, Roma e ingresso nella Piazza Chiesa.

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