Domenica a Soleminis la “Marathon Sardinia Cup” di mountain bike
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Tutto pronto nel centro del Parteolla per la terza edizione del trofeo “Città di Soleminis”, prova valida per il campionato regionale "Marathon" di mountain bike. La manifestazione, organizzata dall’associazione Acquascanbike” è inserita all’interno della Sardinia Cup 2026 del circuito regionale di Gran Fondo riservato alle categorie amatoriali ed agonistiche della mountain bike. Il ritrovo degli atleti è fissato per domenica, alle 9.00, presso le Cantine Pili di Soleminis per la verifica delle tessere e il ritiro dei pacchi gara. Diverse le categorie presenti alla manifestazione. Alle 9.30 è fissata la partenza della Marathon (60km con 600 metri di dislivello); alle 9.45 il via alla Point to Point (40 km con 1300 metri di dislivello) e alle 9.55 la partenza per le categorie “Short” ed “Escursione” entrambe su un percorso di 20 km con 600 metri di dislivello. Al termine la cerimonia di premiazione e il pranzo per i partecipanti.