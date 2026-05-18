“Ossi, una comunità in fiore”: incontri in piazza per abbellire il paesePrimo appuntamento il 20 maggio in piazza Sardegna
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L’Associazione “Legami di Comunità Ossi”, in collaborazione con la Cooperativa Serenissima e il Comune di Ossi, organizza una serie di appuntamenti pubblici dedicati alla condivisione, alla partecipazione e all’avvio di nuovi progetti all’interno del percorso “Ossi una comunità in fiore -incontri in piazza”. Gli incontri si svolgeranno in diversi spazi del paese con appuntamenti in calendario nelle giornate del 20 maggio in piazza Sardegna dalle ore 17, il 3 giugno in piazza Santa Croce, dalle ore 17, il 12 giugno nel Parco di Fundone, sempre alla stessa ora. Durante gli incontri saranno promossi momenti di condivisione e lavoro dedicati ai nuovi progetti dell’associazione, oltre ad un corso di uncinetto aperto a chi desidera avvicinarsi a questa attività creativa e manuale. Al centro attività creative, di arte e gioco con l'obiettivo di migliorare, decorare e abbellire il paese con le creazioni realizzate. Una occasione per stare insieme e contribuire attivamente alla vita della comunità.