Se il klezmer è la musica ebraica laica sviluppatasi nell'Europa Orientale, la musica sefardita ha origine invece nelle comunità ebraiche che vivevano in Spagna e Portogallo soprattutto. Giovedì alle 20.30 la sala Pietro Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari ospiterà “Lejaim, la musica sefardita”, concerto del Quartetto Durme. Il concerto è organizzato dall’Associazione cuturale Ellipsis e inserito nella rassegna cameristica Concerti di primavera.

Il progetto prende forma dalla ricerca di melodie che, a partire dal XV secolo, si sono conservate nei secoli in diverse aree del Paese. Al centro del percorso musicale del Quartetto Durme c’è l’eredità sefardita, intrecciata con suggestioni arabe, cristiane, ebraiche e gitane. Ne nasce un linguaggio sonoro personale, costruito negli anni attraverso l’esperienza musicale dei componenti del gruppo e capace di trasformare melodie antiche in una musica attuale, fresca e originale.

Sul palco si esibiranno Ana Gloria Corellano (voce), Enrique Lleida (pianoforte), Fernando Lleida (clarinetto e sassofono) e Santi Lleida (percussioni). Il programma comprende brani popolari e arrangiamenti originali che attraversano mondi musicali differenti: dalle ninnenanne cantate dalle madri sefardite in Argentina e Israele alle peteneras dei Balcani, nate dall’incontro tra cultura sefardita e gitana, fino alle melodie arabe giunte nel sud della Spagna dall’Oriente. Tra i brani in programma figurano Durme doncella, Reina Jerifa, Tres morillas, Morenica, El rey nimrod, Tres hermanicas, Alta es la Luna, Danza armenia, Árboles yoran, Zorongo, Shalom Aleichem e Durme niño.

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