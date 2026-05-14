Lo sguardo di filmmaker Under 35 che indaga sull’infanzia in una periferia dimenticata, sui conflitti, la violazione dei diritti umani, le migrazioni internazionali sulla rotta balcanica, l’attivismo tenace che non si arrende di fronte al cinismo dei governi e la faticosa rinascita dei territori depauperati dall’industria. Al via il 20 e 21 maggio a Sassari Asincronie OFF anteprima della VII edizione di Asincronie – Festival internazionale di cinema documentario e fotografia organizzato dall’associazione culturale 4Caniperstrada.

Sei i documentari proposti, tutti in anteprima regionale. Tutti a ingresso gratuito. Si parte mercoledì prossimo alle 9.45, al Cityplex Moderno con una matinée riservata alle scuole: sullo schermo, il documentario “Il castello indistruttibile” (Francia, Italia, 2025, 71’) di Danny Biancardi, Virginia Nardelli e Stefano La Rosa.

Le proiezioni serali iniziano alle 20.30 con “The Trials” (Ungheria, Belgio, Portogallo, Italia, 2025) di Marta Massa, giovane regista sarda di stanza in Ungheria. A seguire, “Queste cose non avvennero mai ma sono sempre” (Italia, 2025) di Pierluca Ditano.

Lo Spazio Bunker ospita gli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Alle 18.30 i registi e le registe ospiti si riuniscono per una tavola rotonda dal titolo “Corpo a corpo con il reale: fare cinema documentario”, seguita da un aperitivo-buffet. Le proiezioni iniziano alle 20.30 con “Completely different, exactly the same” (Italia, Montenegro, 2025) di Marianna Giorgia Marchesini. A seguire, “Solo 12 ore” (Italia, 2025) di Lena Rumy.

Asincronie OFF si chiude, infine, con la narrazione sonora “D(I)ESERERE. Elogio della diserzione” di Filippo Mereu (elettroacustica) e Gerardo Ferrara (voce narrante).

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