Saranno Gramsci e le donne della sua famiglia i protagonisti del "Salotto letterario-oltre il caffè" in programma all’Istituto Don Deodato Meloni di Oristano, martedì 19 maggio alle 15.45 nel laboratorio in via Carducci.

L’evento, tra letteratura, storia ed enogastronomia sarda, sarà un viaggio affascinante e multidisciplinare che intreccia la storia del grande pensatore sardo con le figure femminili: madre, sorelle, cognate e moglie che hanno segnato la sua vita privata e politica.

Si sviluppa attraverso un racconto corale fra le “donne di Nino” e le “donne di Antonio” fra i ricordi di un caffè (sardo) e le memorie di un tè (russo), creando un ponte letterario da Ghilarza a Mosca. Si articola attraverso le memorie e i ricordi, con la lettura di una lettera, di una testimonianza, l’interpretazione di un dialogo, pensieri contrapposti e divergenti, in un confronto aperto tra le radici sarde e le nuove esperienze nella lontana Russia.

Il pubblico scoprirà il lato più profondo e umano del pensatore e politico, tra i più grandi e studiati del Novecento.

L'iniziativa è promossa dal Dirigente Scolastico Bruno Sanna, e curata dai docenti Antonello Melis e Andrea Vargiu, con la partecipazione attiva degli alunni della classe terza D dell’indirizzo Alberghiero, e delle classi II A e II B del corso Agrario, che renderanno più suggestivo e coinvolgente l’appuntamento. Collaborano le docenti: Paola Aracu, Letizia Camedda, Stefania Cocco, Rosella Corrias, Maria Elena Dettori, Simona Daga, Paola Melis, Paola Mulas e Maria Chiara Saderi.

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