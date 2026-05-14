Villaurbana, secondo appuntamento per la costruzione della "Smart Destination"Incontro nei locali dell’aula consiliare del Comune
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Secondo appuntamento, a Villaurbana, dedicato alla costruzione della “Smart Destination” del territorio. Questo pomeriggio, giovedì 14 maggio, a partire dalle 15.30, nei locali dell’aula consiliare del Comune, è fissato infatti l’incontro del “Destination Lab” del progetto “Trigu”, nell’ambito del “Bando Borghi” finanziato con fondi del Pnrr.
L’incontro di questo pomeriggio sarà dedicato alla valorizzazione di Villaurbana attraverso la costruzione di esperienze e itinerari, la promozione delle attività locali, lo sviluppo dello “Smart Infopoint online” e la progettazione condivisa di nuove opportunità per il territorio. All’iniziativa sono invitati a partecipare cittadini, operatori e titolari di attività locali interessati a contribuire al percorso di sviluppo turistico di Villaurbana.