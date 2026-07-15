Lo Yacht club Alghero si prepara a vivere il suo "Sailing school day 2026": da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, è in programma una settimana di attività dentro e fuori dal mare per continuare a cementare legami e condividere momenti ed esperienze.

Gli iscritti si cimenteranno con piccole regate con le quali si misureranno tra loro praticando lo sport della vela mettendosi alla prova divertendosi.

La sera di venerdì 24, si terrà la festa finale allo Yacht club, con la premiazione e con un momento conviviale che coinvolgerà non solo i ragazzi che prenderanno parte alla settimana, ma anche tutti i bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola vela a partire da giugno.

“Per lo YcA questo appuntamento è importante", spiegato il presidente del sodalizio velico algherese Pierpaolo Carta, "Nell’anno dell’80esimo compleanno della nostra scuola vela, la serata conclusiva rappresenta un appuntamento importante, perché consente a tutto il Direttivo di ritrovarsi e condividere un’esperienza collettiva che consente di conoscerci anche al di fuori delle normali attività in mare”.

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