Il Gal Anglona Coros e il Distretto Rurale si uniscono per costruire concretamente reti e sostenere imprese e le comunità del territorio. Giovedì 23 luglio, alle 18, nell’Ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe, in via Pietro Salis 70, si terrà un incontro pudal titolo “Strade e pensieri per domani” del Gal Anglona Coros e della Fondazione Distretto rurale Anglona Coros- Terre di tradizioni, dedicato al bilancio delle attività, alla nuova programmazione e alle strategie per il futuro dell’area, passata da 17 a 23 Comuni. Saranno presentati i risultati della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2022, finanziata dal PSR Sardegna, che ha visto il Gal impegnato nel sostegno alle imprese, negli interventi e nell’animazione territoriale: 4,48 milioni di euro destinati agli interventi, 3,97 milioni già liquidati; 89 domande di sostegno, 80 ammesse e 65 liquidate a saldo; oltre 3,5 milioni concessi a imprese agricole, operatori turistici e microimprese rurali; 64 incontri di animazione e informazione tra il 2019 e il 2025. Porteranno i saluti Giammario Busellu sindaco di Ploaghe, Giuseppe Mascia sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Antonio Piu, presidente del Gal Anglona Coros, e Gian Mario Ninniri, presidente del Distretto Rurale. Introduce e coordina Simone Campus direttore del Gal. Interviene Giovanni Ligios consulente dell’Assessorato dell’Agricoltura. Conclude Francesco Agus Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale.L’incontro è aperto a enti locali, operatori economici e portatori di interesse.

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