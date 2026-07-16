Ieri a Sant’Isidoro sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con numerosi fedeli che hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da padre Balu, Carmelitano Scalzo, e animata dal coro Flos Carmeli di Sant'Isidoro. Alla Messa è poi seguita la tradizionale processione per le vie di Sant’Isidoro, con la statua Madonna che è stata portata dagli Scout Rider di Sant'Isidoro. La celebrazione ha concluso la tradizionale novena di preparazione alla solennità, predicata nei giorni scorsi da padre Francesco Bechini, superiore della comunità dei Carmelitani Scalzi.

Le celebrazioni proseguiranno questo pomeriggio dalle ore 16 con un’animazione dedicata ai più piccoli con giochi d’acqua, schiuma party e gonfiabili. Alle 18.30 è previsto il Santo Rosario con le Litanie cantate. Alle 19 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Gabriele Biccai. Al termine della Messa, dalle 20 spazio al momento di incontro e convivialità “Sotto le Stelle”, che sarà accompagnato dallo spettacolo del Circus Maccus e concluso dal tradizionale spettacolo pirotecnico. La festa della Madonna del Carmelo continua così a rappresentare un appuntamento estremamente sentito per la comunità del borgo di Quartucciu, che rinnova ogni anno con orgoglio le proprie tradizioni, mantenendo vivo un patrimonio di fede, identità e condivisione.

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