L'amministrazione comunale di Osilo si prepara a presentare l'edizione 2026 della "Corsa all'anello", in programma nella giornata di domenica 12 agosto, un evento che fa parte dell'identità collettiva del paese.

Si rinnova l'appuntamento con una delle sue più antiche e appassionanti tradizioni popolari, una spettacolare giostra equestre, simbolo di eleganza e maestosità, che vede i cavalieri sfidarsi in un'emozionante prova di abilità e destrezza. L'evento si terrà come di consueto in via Roma, la strada principale del paese. Anno dopo anno la corsa attira l’interesse e la voglia di mettersi in gioco di un crescente numero di cavalieri e amazzoni.

Negli anni la sfida è diventata sempre più emozionate per il numero crescente di cavalieri in gara, oltre 40, che aderiscono alla manifestazione, un evento che mira al cuore del pubblico, una presenza numerosa emozionante che attesta il successo della Corsa all’anello.

In vista della iniziativa il Comune ha indetto un bando pubblico per raccogliere le adesioni per soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla valorizzazione dell'evento, domande da inviare al Comune entro il 23 luglio.

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