I gruppi che arrivano dall'estero, con i loro costumi, la loro cultura e le loro tradizioni, quelli della penisola e i gruppi isolani, trasformeranno per tre giorni il paese in un luogo di incontro, di cultura e condivisione. Al via domani il 34esimo Festival Folk Internazionale, promosso dall’associazione culturale e folclorica "Ortachis", col sostegno di Fondazione Sardegna, del Comune e della Regione. La manifestazione è inserita tra i grandi eventi dell’assessorato regionale al Turismo, oltre avere il riconoscimento del Conseil International des Orgasinations de Festivals et d’Arts Traditionels.

A caratterizzare la manifestazione, che si svolge attorno alla caratteristica cornice del bastione San Pietro vi è la partecipazione delle rappresentanze dei gruppi esteri, quellidel Montenegro, del Senegal, dell'Argentina, del Perù, dall’Isola di Pasqua, del Messico, Ucraina, Colombia e dalla penisola è presente quello della Puglia. Si apre domani sera, con "Bolotana in festa", lo spettacolo condotto da Giuliano Marongiu e che vedrà alternarsi sul palco gli artisti Moses Concas, Piero Marras e il gruppo etnico Ballade Ballade Ballade Bois. Venerdì il Festival entra nel vivo, con la presentazione dei gruppi in Piazza (inizio dopo le 22). Protagonisti anche i gruppi Su Carruzu di Ghilarza, Tuffuddesu di Oliso e Tziu Pitanu di Villanovatulo. Si chiude sabato, con la parata dei gruppi per le vie del centro (inizio alle 19), per proseguire con la lunga serata folk, condotta da Daniela Astara, nel corso della quale si esibiranno i gruppi provenienti dall’Isola dall'estero e quelli sardi. Dopo la mezzanotte lo spazio per i giovaninissimi col "Lacrima Party".

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