In Sardegna nascono sempre meno bambini e l’emigrazione giovanile è sempre molto forte. Così su iniziativa del Crenos, del Nodi e del Comune di San Gavino Monreale venerdì alle 18.30 negli spazi della sala Civis in via Roma 104 si svolgerà un convegno sul tema ‘Mobilità, lavoro e politiche di attrattività' a partire dall’indagine Crenos-Nodi’.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti e in prima linea c’è l’assessore al lavoro del Comune di San Gavino Simone Angei: ‘La forte denatalità della nostra regione ci impone di riflettere su misure alternative e sulla leva migratoria della forza lavoro. La ricerca del Crenos che verrà presentata all’incontro di venerdì –spiega - ci porta a interrogarci su quali possano essere le strategie per intercettare una domanda latente di mobilità verso la Sardegna e su come bloccare i flussi in uscita, insieme a quali risorse e quali politiche possiamo mettere in campo’. (g.pit.)

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