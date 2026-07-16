Il Comune di Sennori si prepara per i festeggiamenti in onore di San Biagio, che si terranno dal 17 al 19 luglio in piazza e località San Biagio.Tre giorni che uniscono fede, tradizioni, musica dal vivo, attività per famiglie e i sapori autentici della terra. Venerdì 17 luglio una iniziativa per il divertimento di tutta la famiglia a partire dalle 18 con Pompieropoli. Un'entusiasmante attività dedicata ai più piccoli, dove i bambini potranno vestire i panni di un pompiere e cimentarsi in un divertente percorso a ostacoli per scoprire il mondo dei Vigili del Fuoco. All’interno anche un’area ristoro. Alle 20.30 e fino alle 21 il 1° Talent Show "Amici di San Biagio", una serata all'insegna dell'allegria con musica, animazione, giochi di gruppo, bolle magiche e ricchi premi per tutti i partecipanti. Sabato 18 luglio, tradizione, gusto e musica dalle 19.30 con la Sagra del Gusto Sardo (Sagra di San Biagio), un viaggio nei sapori della tradizione locale; alle 22 Zirichiltaggia - Tributo a Fabrizio De André, un emozionante concerto live per omaggiare il grande cantautore con i suoi brani più celebri; alle 22.30 spettacolo Pirotecnico con fuochi d'artificio a cura di Andrea Piano che illuminerà il cielo di Sennori. Domenica 19 alle 18.30 la Santa messa solenne in onore di San Biagio, celebrata dal parroco di Sennori, Don Giuseppe Marras e, infine, alle 19.30, la processione solenne del Santo Patrono. La statua di San Biagio attraverserà il quartiere di Montigeddu in un momento di preghiera per la pace. La processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale Città di Sennori, dai cavalieri locali, dalle associazioni e dai gruppi in abito tradizionale di Sennori, Usini e Codrongianos. Alle 21 inaugurazione e benedizione della nuova sede dell'Associazione San Biagio, alla presenza del sindaco, Nicola Sassu, della Giunta e del parroco. Seguirà la serata di di folklore con i balli sardi tradizionali eseguiti sul palco dal Gruppo Folk Città di Sennori, Gruppo Folk San Giorgio Usini e l’associazione culturale e folklorica San Paolo Codrongianos. A seguire –nDj set e musica da ballare insieme per concludere i festeggiamenti in un clima di gioia e convivialità con Roberto Fois & DJ Elia.

© Riproduzione riservata