Prosegue, a Villa Verde, il calendario di iniziative con “Biblioteca sotto le stelle”, la tradizionale iniziativa estiva ideata dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, che animerà le serate del piccolo paese sul Monte Arci nei mesi di luglio e agosto. Questa sera, per celebrare il Mandela Day, l’appuntamento è con “Oltre il confine, da Cenere a Cosima”.

Un percorso narrativo itinerante che si snoderà tra le pagine di Grazia Deledda e le parole di Nelson Mandela. La partenza è prevista, alle 21.15, dalla scalinata dell’ex frantoio del paese. Una serata dedicata a chi ha voglia di ascoltare e fermarsi a pensare.

Nelle prossime settimane gli altri esenti. A partire dal 23 luglio, con “Libri al buio”, serata di baratto letterario. Il 30, invece, è in programma il concerto “Mi ritorni in mente”. Il 6 e 13 agosto le due serate dedicate a “Visioni Sarde”. Il ciclo di appuntamenti terminerà il 20 agosto, con un finale a sorpresa intitolato “L’ultima stella”.

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