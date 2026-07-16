Maskaras, l’appuntamento principale dell’estate, il 7 agosto. Cinque giorni prima invece, il 2 agosto, il gran ritorno di “Muravera a Cavallo”. E poi isola pedonale, musica, cibo, sport e tanta cultura. Sono gli appuntamenti dell’estate muraverese che l’amministrazione comunale ha reso noti in queste ore. “Questo progetto - ha detto la sindaca Francesca Mattana - è il frutto di un vero e proprio lavoro di squadra tra Comune, Pro Loco e le preziose associazioni del nostro territorio”. Il calendario va avanti sino al mese di settembre. “A breve – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale – sarà disponibile anche il calendario eventi di Costa Rei in collaborazione con la Pro Loco di Muravera”.

Nel frattempo il 15 luglio è stata organizzata la prima “Voci e sapori di quartieri” nel rione di Santa Lucia. Cibo e musica per riscoprire, appunto, i piccoli rioni del paese. Il prossimo appuntamento è per il 29 luglio in piazza Sant’Antonio. Venerdì 17 invece ritorna il Wine&Food lungo la via Roma. Buon cibo e degustazione di vini tipici a cura dei bar e dei ristoratori di Muravera. Per l’occasione a partire dalle 19 in un tratto della via Roma sarà istituita l’isola pedonale. Di rilievo, fra le altre cose, il premio letterario Antonio Perria “Racconti gialli e noir in Sardegna”: appuntamento in piazza Chiesa il 30 luglio alle 21.30

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