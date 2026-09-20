Piccole mani che creano grandi cose, tra l’azzurro del mare e gli oggetti della terra. Al Museo del Porto di Porto Torres è stata inaugurata la mostra “MarEducante tracce, luci e risonanze. I bambini e il mare come territori di apprendimento”, un percorso esperienziale organizzato da Atelier Mare Maestro, che racconta come bambine e bambini hanno esplorato il patrimonio del territorio attraverso ricerche, materia, luce e micro-mondi costieri. Sabato 19 settembre l’apertura della esposizione che sarà visitabile tutti giorni dalle 17 alle 20 fino al 27 settembre. Inoltre sarà possibile l’apertura straordinaria, al mattino su prenotazione, soltanto per le scuole. Il percorso del progetto ha visto il coinvolgimento di 80 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni per otto settimane. Nella mostra le foto che testimoniano la loro esperienza, con elaborati di grafica, suono, creta, fotografia e carta, ma anche oggetti che raccontano il mare, la ricchezza del patrimonio culturale del territorio, scoperte effettuate anche grazie alla visita dell’isola dell’Asinara.

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