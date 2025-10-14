Domani, mercoledì, alle ore 18.30, presso il Circolo di Rifondazione Comunista di Sinnai, in via Emilia 22, si terrà la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia” della giornalista e scrittrice Monica Lanfranco.

L’autrice dialogherà con Vincenzo Tolu, scrittore, ex insegnante e membro della segreteria del Prc di Sinnai. L’incontro si propone come un momento di riflessione e confronto su un tema oggi più che mai attuale: la guerra e la necessità di un impegno collettivo per la pace.

«Il tema della guerra ora più che mai è molto importante», ha dichiarato il segretario cittadino del Prc, Alessio Serra, «e ricordare la nostra compagna Lidia Menapace attraverso questo libro è per noi motivo di orgoglio e di resistenza».

L’appuntamento, aperto al pubblico, vuole essere anche un’occasione per mantenere viva la memoria e l’impegno politico e culturale di Lidia Menapace, figura storica del movimento pacifista e della sinistra italiana.

L’iniziativa rientra nel percorso di incontri promossi dal Circolo di Rifondazione Comunista di Sinnai per stimolare il dibattito politico e culturale nel territorio, con particolare attenzione ai temi della pace, dei diritti e della giustizia sociale.

