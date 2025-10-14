Sinnai, al circolo Prc la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia”La scrittrice Monica Lanfranco dialogherà con Vincenzo Tolu
Domani, mercoledì, alle ore 18.30, presso il Circolo di Rifondazione Comunista di Sinnai, in via Emilia 22, si terrà la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia” della giornalista e scrittrice Monica Lanfranco.
L’autrice dialogherà con Vincenzo Tolu, scrittore, ex insegnante e membro della segreteria del Prc di Sinnai. L’incontro si propone come un momento di riflessione e confronto su un tema oggi più che mai attuale: la guerra e la necessità di un impegno collettivo per la pace.
«Il tema della guerra ora più che mai è molto importante», ha dichiarato il segretario cittadino del Prc, Alessio Serra, «e ricordare la nostra compagna Lidia Menapace attraverso questo libro è per noi motivo di orgoglio e di resistenza».
L’appuntamento, aperto al pubblico, vuole essere anche un’occasione per mantenere viva la memoria e l’impegno politico e culturale di Lidia Menapace, figura storica del movimento pacifista e della sinistra italiana.
L’iniziativa rientra nel percorso di incontri promossi dal Circolo di Rifondazione Comunista di Sinnai per stimolare il dibattito politico e culturale nel territorio, con particolare attenzione ai temi della pace, dei diritti e della giustizia sociale.
Raffaele Serreli