A Dolianova, domenica 12 ottobre, il terzo raduno dei Jack Russel.

L’appuntamento è per le 9.30 al centro cinofilo di Villa Cecy per l’expo amatoriale di bellezza organizzato dall’Agility Team in collaborazione con il Comune di Dolianova. Previste anche prove di agility, scent game e rally obedience.

Nel centro del Parteolla saranno presenti le addestratrici dell’Enci Giorgia Perna e Rossana Melis, l’educatrice e tecnico di agility Paola Zurru, l’addestratore Mauro Carta e il medico veterinario Monica Ghironi. I partecipanti potranno avere consigli pratici sull'educazione dei cani.

Al termine della manifestazione si terrà la premiazione dei vincitori.

© Riproduzione riservata