Al via, nel Centro “Move The Box” di Villa Verde la rassegna “INTRECCI - Storie, suoni e magie per tutte le età”, organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro. Dal 4 ottobre al 22 novembre tanti appuntamenti per una programmazione ricca di eventi e spettacoli per tutte le età. Sei date in cartellone.

“Siamo felici di vivere in un territorio che riconosce il valore della cultura e dove ci sono ancora persone con il desiderio di mettersi in gioco – afferma Betty Oro – inoltre, la collaborazione con gli enti pubblici e il sostegno della cittadinanza sono fondamentali per dare forza a questo progetto e mantenerlo vivo nel tempo”.

Vivacizzare e portare la creatività ovunque, in modo capillare oltre i confini dei consueti e grandi circuiti. Il via sabato 4 ottobre, alle 17, con “Cartoon Band Supereroi in concerto”, ovvero le sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 a oggi. Sul palco in scena Alessandro Atzori, Fabrizio Piras, Mari Pisanu, Mauro Pes, Alice Picci, Stefano Carboni, Paolo Usai e Gianni Scanu. Protagoniste le sigle dei cartoni animati: dagli anni ’70 e ’80, ai grandi successi degli anni ’90, fino a quelle contemporanee.

