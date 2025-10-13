Tutto è ormai pronto per la 14esima edizione della Festa della malvasia a Settimo San Pietro, in programma dal 24 al 26 ottobre. Organizza il Comune con la collaborazione delle associazioni locali. Una festa attesissima. Il 24 ottobre a Casa Dessy anteprima con la mostra fotografica “Genti Settimesa”, il concorso “Malvasia d’eccellenza”, la Malvasia Cocktail Experience a cura di Cristian Mura (Emme Cocktails Cagliari) e il concerto di Nicola Agus.

Sabato 25 ottobre appuntamento tra le antiche case campidanesi e i magasinusu, con degustazioni, specialità locali e antichi mestieri.

La giornata sarà arricchita dal convegno “Arrexonendi”, dal Mercato dei sapori e delle tradizioni locali, dall’animazione per bambini e dalle esibizioni itineranti di Balla Sardigna e della "Seuinstreet Band". In serata, a Casa Dessy, la premiazione del concorso “Malvasia d’eccellenza”.

Domenica 26 ottobre la chiusura sarà nel segno della festa e della partecipazione, con le finali del torneo “La Rete della Malvasia”, la visita guidata al Museo dell’abito tradizionale presso Casa Ligas-Uda, il pranzo nei magasinusu, la premiazione del concorso “La mia Festa della Malvasia” e il Palio delle botti, la corsa più amata e simbolica del Festival.

