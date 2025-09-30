Tutto pronto per il Ploaghe Beer Fest, evento all'insegna della birra, della buona musica e del divertimento, in programma il 4 ottobre dalle ore 22, una manifestazione organizzata a cura del Comitato Sant'Antonio Abate. Sul palco di piazza Omni, la band Texas Strong, capace di infiammare il pubblico con il loro inconfondibile sound. Ospite d'eccezione Jim Solinas, virtuoso dell'Hammond che aggiungerà la sua magia al concerto. Una serata dedicata al blues e rock'n'roll dal vivo, da vivere tra birra, amicizia ed energia. Sabato 4 ottobre alle 20 sul palco i Tandem Live Music Duo. Dalle ore 22 spazio ai Texas Strong e con loro ci sarà anche un ospite d’eccezione, Jim Solinas, maestro dell’Hammond che aggiungerà un tocco di magia alla serata. La festa entra nel vivo fin dall’ora di pranzo. Alle 12 l’apertura ufficiale dei fusti e delle cucine porterà a Ploaghe i sapori tipici della tradizione bavarese: stinco con crauti e patatine, galletto con patate al forno, wurstel e altre specialità tedesche, da accompagnare naturalmente con diverse qualità di birra bavaresi.

