Selargius, il 4 marzo la presentazione del progetto “Includis”Si tratta di un programma di inserimento lavorativo rivolto ai disabili
Il 4 marzo a Selargius il Plus 21, insieme all'Anffas Cagliari Ets, alla Cooperativa DI-Segno, alla Cooperativa Elan e all'impresa sociale Iknoform, presenta ufficialmente "Includis". Si tratta di un programma di inserimento socio-lavorativo rivolto a persone con disabilità o con disagio psichico, finanziato dal PR FSE+ Sardegna 2021–2027.
INCLUDIS nasce da una visione concreta: «L’inclusione - si legge in un comunicato - non è soltanto un valore sociale, ma può diventare una leva strategica per le organizzazioni. Partecipare significa contribuire allo sviluppo del territorio, rafforzare la responsabilità sociale d’impresa e valorizzare nuove competenze, generando benefici reali per tutti gli attori coinvolti».
L’evento di lancio del Plus Cagliari 21, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 12:30 presso il Centro Polivalente di Selargius, rappresenta un’occasione di incontro tra istituzioni, imprese e Terzo Settore per costruire una rete territoriale sempre più collaborativa e inclusiva.