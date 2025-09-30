La danza diventa uno strumento di promozione della salute e del benessere. Domani, mercoledì 1 ottobre, alle 11.30, al Consultorio familiare di Oristano sarà presentato il progetto “Tutti al Centro 3”, coordinato dall’associazione S’Andera Biodanza in Sardegna in collaborazione con il Servizio Sociale dello stesso Consultorio. L’iniziativa è dedicata alle famiglie in dolce attesa e ai neogenitori, che avranno la possibilità di seguire, da partire dal 27 ottobre, un corso gratuito di dodici appuntamenti tutti dedicati alla Biodanza, una pratica finalizzata a favorire il benessere fisico, psicologico e sociale delle famiglie.

“Salute – spiegano dal Consultorio – secondo l’Organizzazione mondiale della salute non è solo assenza di malattia, ma anche benessere: attraverso il gruppo e le attività di Biodanza, i partecipanti avranno la possibilità di utilizzare un servizio che si occupa di prevenzione anche attraverso attività alternative che permettono incontri all’insegna dell’autenticità e del benessere relazionale”. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Sardegna, è frutto di una precedente e collaudata collaborazione con l’associazione S’Andera e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 4 di Oristano, ed è reso possibile grazie alla disponibilità dei facilitatori che guideranno il corso: Maria Angelica Scotti, presidente dell’associazione S’Andera, Luciano Cherchi, ex ginecologo, e Maria Carmela Contini, insegnante CPIA 4 di Oristano.

