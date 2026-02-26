L'associazione culturale "Jenna arcana", organizza per domenica 1 marzo alle 9,30 un convegno sul tema "Diamo voce alla gente per ricordare la nostra storia". Saranno presenti con gli organizzatori, anche le associazioni "Limen Sarrabus Gerrei", "Nurnet", "La rete dei Nuraghi" . E ancora Corrado Mascia Emanuele Contu, Salvatore Casula, Sara Porru. Interverranno il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu e il Commissario straordinario del parco geo minerario della Sardegna Roberto Curreli. L’evento si terrà presso l’hotel ristorante pizzeria Charme sulla statale 387, km 11,700 ed è aperto al pubblico.

