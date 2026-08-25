Fede, tradizione e tanta musica per la festa di San Giovanni Battista organizzata dal comitato ‘Classe 1978’, presieduto da Francesca Armas. Giovedì 27 alle 18 ci sarà la messa nella chiesa di San Giovanni Battista e a seguire la benedizione della legna. Venerdì alle 18 la messa e alle 19 la processione con ‘Is carrus de s’abiu’ e il gruppo folk ‘Santu Joanni’ e la musica del gruppo ‘Femminas’. Sabato alle 9.30 la processione e il rientro del santo nella chiesetta di San Giovanni.

Ricco il programma dei festeggiamenti civili. Giovedì alle 18.15 animazione per i bambini, alle 21.30 il concerto del gruppo ‘Alma Mediterranea’ e del musicista Moses Concas con la sua band. Alle 23lo spettacolo pirotecnico della ditta Piano Event. Sabato alle 18 ci sarà la gara podistica organizzata in collaborazione con l’Atletica Pabillonis, alle 21.30 musica dal vivo con la band Bluesy Whispers e alle 23 il Dj Jacopo. Domenica alle17 ci sarà il laboratorio di pittura con Carla, alle 22 animazione e musica con il gruppo Is Cuccureddus,alle 23.30 cis arà l’estrazione dei biglietti della lotteria e alle 24.30 il dj Marras.

San Giovanni Battista è una delle feste più attese dalla comunità e il comitato della leva del 1976 ha fatto un grande lavoro durato mesi e nella calda estate è riuscito a organizzare anche la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, che ha avuto una grande partecipazione. A Pabillonis il cinema di via Sassari era molto frequentato negli anni ’60 e ancora negli anni ’90 si svolgevano le rassegna di cinema con le storie proiettate sotto il cielo stellato. Poi tanti anni di silenzio e ora il lavoro della Leva del 1976 ha permesso il ritorno a una vecchia tradizione e ha riacceso la magia del cinema.

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