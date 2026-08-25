Due eventi speciali caratterizzeranno il settembre isilese. Sono state infatti scelte le date per Bestiris e Prendas, previsto il 12 settembre, e Artis e Ortus il 20 settembre. Due momenti speciali, fortemente voluti dall'amministrazione comunale che ha puntato su queste due manifestazioni per mettere in risalto la tradizione e le peculiarità del paese.

La prima esordisce nel 1999 in seno alla Pro Loco grazie ad un'idea dell'allora presidente Mario Corongiu che ancora oggi è il direttore artistico. Dopo una lunga interruzione dal 2010 al 2021 quando il comu e decide di collaborare con l'associazione Gitaneris per dare nuova vita a questo progetto. Quinta edizione invece per Artis e Ortus, evento figlio in tutto e per tutto della giunta Pilia che ha voluto mettere al centro le tradizioni artigianali, l'arte, la terra, i frutti del lavoro dei nostri campi, la sapienza orticola e le eccellenze della nostra tradizione gastronomica, trasformando la genuinità dei nostri prodotti in un'esperienza da condividere.

© Riproduzione riservata