Nel prossimo weekend, a Curcuris, due serate all’insegna di cultura e musica, in occasione del Festival Comunitario 2026. La manifestazione è organizzata dal Comune, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il Festival Comunitario 2026, dopo la “Summer School” di fotografia (tenutasi a metà luglio), propone due appuntamenti a ingresso libero in programma il 28 e 29 agosto nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria. Venerdì 28, alle 21.30, sarà proiettato il film documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi. Un’opera dedicata alla vicenda del giovane ricercatore italiano e alla ricerca della verità sulla sua tragica morte. Sabato 29, alle 21.45, spazio alla musica con il concerto della “Compagnia Battisti”, che ripercorrerà alcune delle pagine più amate del repertorio di Lucio Battisti.

«Con il Festival Comunitario – commenta Raffaele Pilloni, sindaco di Curcuris - ci impegniamo a promuovere occasioni di incontro, confronto e partecipazione, valorizzando la cultura quale elemento fondamentale per la crescita e la coesione della nostra comunità». L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è libero.

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