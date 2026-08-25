Morgongiori e Simala, riaprono le Biblioteche comunaliNei prossimi giorni riattivato il servizio in entrambi i paesi
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Dopo la chiusura in occasione delle ferie estive, tempo di riapertura per le biblioteche di Morgongiori e Simala. La struttura di Morgongiori, chiusa dal 15 al 31 agosto, con l’arrivo del mese di settembre riaprirà i battenti.
Le porte si riapriranno così all’utenza a partire da sabato 5 settembre. L’apertura al pubblico è prevista, come sempre, il lunedì e il sabato, dalle 9.30 alle 12.30.
A Simala, invece, la Biblioteca comunale ha chiuso dal 14 al 22 agosto. Vacanze quasi terminate, con la riapertura prevista per venerdì 28 agosto, agli orari tradizionali (dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13).