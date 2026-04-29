Torna la street art nella circonvallazione per Sennori. Venerdì 1 e sabato 2 maggio il tratto che costeggia la strada si trasforma di nuovo in un grande laboratorio creativo a cielo aperto: due giornate dedicate ai graffiti in cui giovani artisti locali continueranno a dare nuova vita ai muri della ex provinciale, ormai diventata uno spazio di arte urbana in continua evoluzione. Un progetto che unisce creatività, partecipazione e rigenerazione urbana, rendendo Sennori sempre più viva e piacevole da vivere e percorrere, anche a piedi lungo il percorso vita, per ammirare da vicino le opere in divenire. Per consentire lo svolgimento delle attività, sarà attiva la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di circonvallazione compreso tra via Santa Vittoria e via San Giovanni provinciale 72. Venerdì 1 e sabato 2 maggio dalle 8 alle 20, e comunque fino a cessata esigenza, il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi autorizzati, ai clienti del ristorante New Girasole e ai mezzi pubblici Arst. L’invito rivolo dall’amministrazione comunale si a tutti i cittadini è alla collaborazione, privilegiando percorsi alternativi e cogliendo l’occasione per vivere lo spazio a piedi e scoprire da vicino il lavoro degli artisti.

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