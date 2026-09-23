Quattro bande musicali per un unico grande concerto, è il “Festival Bande 2026”, organizzato dall’Associazione Musicale “Felicino Mibelli” di Olbia, in programma sabato 26 settembre nel centro storico della città. A partire dalle 18, le quattro formazioni protagoniste – la Banda Musicale “Felicino Mibelli” di Olbia, la Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus, la Banda Musicale Città di Arzachena e la Banda Musicale “Bernardo De Muro” di Berchidda – attraverseranno le vie del centro storico in un corteo musicale che accompagnerà il pubblico fino a piazza Elena di Gallura. Qui, alle 19.30, prenderà il via il concerto. Ogni banda presenterà una parte del proprio repertorio, prima di riunire tutti i musicanti sul palco per un finale collettivo. La Banda Musicale “Felicino Mibelli”, organizzatrice della manifestazione, rappresenta la più antica associazione culturale olbiese. Fondata nel 1899, accompagna da oltre un secolo i principali appuntamenti della città. Diretta dal maestro Dario Triscari, propone un repertorio che spazia dalla tradizione bandistica a brani e arrangiamenti di più ampia diffusione. La Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus, diretta dal maestro Geremia Iezzi, con radici che risalgono al 1883, mantiene vivo il patrimonio bandistico del territorio con una particolare attenzione alla formazione dei giovani mentre la Banda Musicale Città di Arzachena, in forze dal 1980, svolge un’intensa attività musicale in Sardegna, partecipando soprattutto alle feste patronali e agli appuntamenti del territorio. Il complesso è diretto dal maestro Leonardo Giua. Infine, la storica Banda Musicale “Bernardo De Muro” di Berchidda, in campo dal 1913 e intitolata al celebre tenore tempiese, affianca al repertorio bandistico tradizionale una particolare attenzione alla ricerca e alla contaminazione con linguaggi musicali contemporanei. A guidarla è il maestro Giovanni Scanu. Forte legame con il territorio, il corteo delle bande vuole essere anche un momento di incontro e partecipazione, rivolto a un pubblico di tutte le età. La musica bandistica, con la sua dimensione popolare e collettiva, diventa così uno strumento per animare il centro cittadino e valorizzare una tradizione musicale profondamente radicata in Sardegna. Il Festival Bande 2026 si svolge con il patrocinio del Comune di Olbia e il sostegno della Fondazione di Sardegna.

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