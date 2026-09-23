Nel mare si stagliano alcune vele, mentre una balena appena immersa lascia la possente coda fuori dall'acqua. Sono alcune delle opere scelte per "Oltre l'Infinito", la mostra dell'artista di Orani Roberto Ziranu. L'esposizione verrà inaugurata a Castelsardo sabato 26 settembre alle 18 nella Sala X del Castello dei Doria.

Discendente di ben cinque generazioni di fabbri, Roberto Ziranu ha scelto un materiale resistente come il ferro per le sue sculture. Il ferro va scaldato, attraversato dal fuoco, lavorato con pazienza, piegato senza distruggerlo. Solo allora rivela colori inattesi.

La vela è simbolo di partenza, di affidamento e speranza, La coda di balena richiama la profondità, l'immersione. Le ali sono strumenti simbolici per superare il peso.

La mostra sarà visitabile sino all'8 novembre, Domenica 4 ottobre è prevista una prerformance di Roberto Ziranu in piazza Santa Maria alle 17.30.

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