A Oristano lo sport continua a spingere il calendario degli eventi e questa volta lo fa su due ruote. Da domani, 24 settembre, a domenica, la Sardinia Gravel Race porterà in città e nell’Oristanese atleti, accompagnatori e appassionati da dieci Paesi, trasformando strade rurali, coste e paesaggi dell’interno in un lungo percorso tra sport e territorio.

La manifestazione, organizzata dalla Crazy Wheels Cycling Academy, porterà nell’Oristanese ciclisti provenienti da Stati Uniti, Germania, Spagna, Regno Unito e altri Paesi. Ma il cuore dell’iniziativa va oltre la competizione: la bicicletta diventa il modo per attraversare e raccontare territori diversi, dalle campagne del Terralbese al Monte Arci, dalla costa del Sinis fino alla pineta di Torre Grande.

Oristano sarà il principale punto di riferimento della manifestazione, con il quartier generale allestito al Village Camping Spinnaker. «Per quattro giorni la città sarà il punto di riferimento di un evento capace di coinvolgere una parte molto ampia della nostra provincia», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, evidenziando la possibilità di «promuovere le nostre eccellenze» e rafforzare il legame tra Oristano, sport e turismo attivo.

La prima tappa partirà domani da Oristano e attraverserà il Terralbese. Venerdì sarà la volta del Monte Arci, mentre sabato la gara si sposterà nel Sinis, con partenza e arrivo a Cabras. Domenica il gran finale a Torre Grande, nella pineta.

«La Sardinia Gravel Race ci permette di guardare allo sport anche come uno strumento di promozione turistica», dice l’assessore allo Sport Antonio Franceschi. Una prospettiva che punta anche a destagionalizzare i flussi e a far conoscere l’Oristanese a un pubblico internazionale.

«Il gravel permette di entrare in contatto diretto con i luoghi», spiega Luca Massa, presidente della Crazy Wheels Cycling Academy. Quattro giorni, dunque, in cui la gara sarà anche un viaggio attraverso paesaggi e comunità, con Oristano al centro di un appuntamento che prova a trasformare lo sport in occasione di scoperta e permanenza sul territorio.

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