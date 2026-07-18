Schermaglie, passioni, tradimenti e tanto altro in un'irriverente susseguirsi delle più celebri scene d'amore sotto i sipari: ed è da "Amori da palcoscenico" che ha inizio questa domenica ad Aritzo l'edizione d'esordio di "Teatro e Carapigna", rassegna dedicata al centro barbaricino e parte del Sardinia Teatro Festival, curato dalla compagnia I Barbariciridicoli. Appuntamento con la produzione targata Teatro del Segno per le 21:30, in piazza Antonio Sau.

Lo spettacolo ‒ scritto e interpretato da Stefano Ledda ‒ vede in scena anche le esperte Rossella Faa e Marta Proietti Orzella, in viaggio proprio attraverso quegli "Amori da palcoscenico" che da secoli addietro hanno conquistato i cuori e le menti del pubblico a teatro: dal balcone veronese di Romeo e Giulietta all'impossibile infatuazione del nasuto Cyrano per la bella Rossana, passando per la respingente Bisbetica, il geloso Otello e arrivando fino agli intrighi de "Le Relazioni Pericolose". Gli attori, giocando con costumi e scenografie più che essenziali, vanno così a ironizzare sia su sé stessi che sul mestiere teatrale, in un dialogo costante con il pubblico e con un preludio comico (e anche divulgativo) ad anticipare ogni quadretto in programma.

La partecipazione di Faa non è poi solo recitativa, ma anche musicale, agendo da vera e propria cantastorie e così accompagnando i diversi momenti della pièce nelle sue mille e intramontabili sfumature d'amore: inoltre, dopo lo spettacolo è in programma "Gli artisti si raccontano", nel dialogo intimo e informale tra compagnia e pubblico. L'ingresso per questo e per i successivi appuntamenti resta libero e gratuito, grazie al sostegno dell'associazione Attori Per Caso e di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna.

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