Sold out anche per Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, il secondo appuntamento dell’Alghero Festival, la nuova rassegna lirica che sta trasformando il Forte della Maddalena in uno dei palcoscenici più suggestivi dell’estate sarda. Dopo il successo de L’elisir d’amore, il pubblico venerdì sera ha riempito ancora una volta l’antico bastione affacciato sul porto per assistere a una rappresentazione intensa e coinvolgente, impreziosita da una cornice unica tra le mura storiche della città. L’opera, proposta in un nuovo allestimento dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”, ha alternato momenti di grande tensione drammatica alle atmosfere del teatro nel teatro, regalando agli spettatori un’esperienza immersiva sotto il cielo di Alghero. Alberto Gazale direttore artistico dell'Ente, ha spiegato come il Forte della Maddalena si sta rivelando un teatro di grande fascino, con un'acustica davvero ottima. Essendo però un sito delicato è ancora interessato dagli interventi di restauro, è' stata evitata qualsiasi installazione invasiva, prediligendo soluzioni tecniche come l'utilizzo di un ledwall laterale che ha consentito al pubblico di seguire lo spettacolo anche visualizzando primi piani dei protagonisti. L’iniziativa rientra nella rassegna Alghero Festival e del Festival delle Città Regie, due nuove manifestazioni nate con l’obiettivo di coniugare cultura, eccellenza artistica e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della città. Nell'ambito del Festival delle Città Regie, altro importante progetto dell'Ente de Carolis, il 26 luglio algherese e ospiti potranno assistere al concerto del tenore Francesco Demuro.

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